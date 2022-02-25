WBС не будет признавать или утверждать поединки в России из-за ситуации в Украине

Всемирный боксерский совет ( ) не будет признавать или утверждать поединки в России из-за ситуации в Украине.

«В интересах мира WBC, как мировой руководящий орган в нашем виде спорта, проголосовал в соответствии с нашей историей и совестью за отмену санкционирования WBC в России до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом.

WBC ведет переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями бокса, чтобы добиться мира. Мы самым решительным образом осуждаем эту войну, требуем мира в регионе и после тщательного обсуждения полны решимости предпринять эти действия», – гласит заявление WBC.

Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель сообщил, что рассматривает введение санкций.

рассматривает возможность не санкционировать титулы чемпиона мира и региональные бои в России и не включать российских боксеров в свой рейтинг до тех пор, пока длится вторжение в Украину», – написал Валькарсель.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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