Где смотреть бой Царукян — Альваре на UFC Fight Night 202: во сколько прямая трансляция 27 февраля по Мск

27 февраля пройдет UFC Fight Night 202, где в главном карде Арман Царукян подерется против Йоэля Альвареса.

Царукян выступает в боях смешанного направления с 2015 года. Его подписали в UFC с рекордом 13–1. В первом же поединке в американском промоушене Арману достался перспективный соотечественник Ислам Махачев. На удивление многих поклонников ММА молодой новичок дал конкурентный бой опытному дагестанцу и проиграл лишь по очкам. Сейчас в послужном списке Армана 19 поединков и 17 побед, он побеждал Оливье Обина-Мерсье, Дэйви Рамоса, Мэтт Фреволу и Кристоса Гиагоса.

Альварес дебютировал в UFC с поражения по очкам от Дамира Исмагулова. Однако затем он выдал четыре «финиша» подряд. В период с июня 2019 по ноябрь 2021 Йоэль одолел Данило Беллуардо, Александра Яковлева, Джозефа Даффи, Тиаго Мойзеса. 28-летний испанец довел свой рекорд в смешанных единоборствах до 19–2.

Где смотреть UFC Fight Night 202 Царукян — Альварес