Кард AMC Fight Nights 109 Сантос – Аллахвердян: где смотреть, во сколько, кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

23 февраля AMC Fight Nights и Betboom возвращаются на RED ARENA с большим Международным турниром по смешанным единоборствам, приуроченным к празднованию Дня защитника Отечества.

Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Уже знакомый российской публике Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.

В со-главном поединке вечера Мухаммед Эминов проведёт новую защиту титула чемпиона в полулёгком весе. Его оппонентом станет бразилец Тайгро Коста.

Кард AMC Fight Nights 109

Марсио Сантос – Михаил Аллахвердян

Ватран Асатрян – Владимир Алексеев

Брэнсон Рибейро – Давид Бархударян

Артур Алибулатов – Винишиус Круз

Руслан Хайрулин – Анзор Чакаев

Александр Чернов – Гаджимурад Амиржанов

Владимир Козлов – Халил Амир

Магеррам Гасанзаде – Магомед Камалов

Где смотреть AMC Fight Nights