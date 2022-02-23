Кард AMC Fight Nights 109 Сантос – Аллахвердян: где смотреть, во сколько, кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

23 февраля AMC Fight Nights и Betboom возвращаются на RED ARENA с большим Международным турниром по смешанным единоборствам, приуроченным к празднованию Дня защитника Отечества.
Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Уже знакомый российской публике Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.
В со-главном поединке вечера Мухаммед Эминов проведёт новую защиту титула чемпиона в полулёгком весе. Его оппонентом станет бразилец Тайгро Коста.
Кард AMC Fight Nights 109
- Марсио Сантос – Михаил Аллахвердян
- Ватран Асатрян – Владимир Алексеев
- Брэнсон Рибейро – Давид Бархударян
- Артур Алибулатов – Винишиус Круз
- Руслан Хайрулин – Анзор Чакаев
- Александр Чернов – Гаджимурад Амиржанов
- Владимир Козлов – Халил Амир
- Магеррам Гасанзаде – Магомед Камалов
Где смотреть AMC Fight Nights
- трансляцию турнира покажет Матч ТВ
- начало эфира в 19:25