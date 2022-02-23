Кард AMC Fight Nights 109 Сантос – Аллахвердян: где смотреть, во сколько, кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

Теги MMA AMC Fight Nights Марсио Сантос Бокс/MMA/UFC

23 февраля AMC Fight Nights и Betboom возвращаются на RED ARENA с большим Международным турниром по смешанным единоборствам, приуроченным к празднованию Дня защитника Отечества.

Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Уже знакомый российской публике Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.

В со-главном поединке вечера Мухаммед Эминов проведёт новую защиту титула чемпиона в полулёгком весе. Его оппонентом станет бразилец Тайгро Коста.

Кард AMC Fight Nights 109

  • Марсио Сантос – Михаил Аллахвердян
  • Ватран Асатрян – Владимир Алексеев
  • Брэнсон Рибейро – Давид Бархударян
  • Артур Алибулатов – Винишиус Круз
  • Руслан Хайрулин – Анзор Чакаев
  • Александр Чернов – Гаджимурад Амиржанов
  • Владимир Козлов – Халил Амир
  • Магеррам Гасанзаде – Магомед Камалов

Где смотреть AMC Fight Nights 

  • трансляцию турнира покажет Матч ТВ
  • начало эфира в 19:25

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