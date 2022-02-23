Кард Хардкор Россия — США, Емельяненко — Монсон: кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

23 февраля состоится первый международный турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — Россия против США. Лучшие из лучших бойцов двух континентов сойдутся в бескомпромиссных противостояниях в прямом эфире федерального канала. Чемпионы хардкора во всех весовых категориях против бойцов из топовых американских лиг.

Кард Hardcore Fighting Россия – США