Кард Хардкор Россия — США, Емельяненко — Монсон: кто дерется 23 февраля, весь список бойцов

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон Кулачные бои Hardcore FC Поп ММА Бокс/MMA/UFC

23 февраля состоится первый международный турнир по кулачным боям Hardcore Fighting Championship — Россия против США. Лучшие из лучших бойцов двух континентов сойдутся в бескомпромиссных противостояниях в прямом эфире федерального канала. Чемпионы хардкора во всех весовых категориях против бойцов из топовых американских лиг.

Кард Hardcore Fighting Россия – США

  1. Константин Ерохин – Роб Морроу (93+)
  2. Виталий Бодров – Джозеф Суэро (66)
  3. Мухамед Калмыков – Янси Силва (84)
  4. Сослан Асбаров – Луис Энрике (93)
  5. Тимур Слащинин – Фабио Мальдонадо (93+)
  6. Александр Емельяненко – Джефф Монсон (93+)

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