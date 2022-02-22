Где смотреть бой Спивак – Харди на UFC 272: во сколько прямая трансляция 6 марта по Мск

6 марта 2022 года в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 272, где состоится бой в тяжелом весе между Сергеем Спиваком и бывшим футболистом Грегом Харди.

Сергей Спивак — молдово-украинский боец смешанного стиля (тяжелый вес). С 2014 года выходит на бои в качестве профессионального бойца, на его счету 13 побед и 3 поражения. Также он является бывшим чемпионом WWFC. Свой крайний бой провел 4 сентября прошлого года против Тома Аспинэлла. Спивак потерпел поражение в этой схватке.

Грег Харди — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес), ранее был профессиональным футболистом. С 2018 года является профессиональным бойцом, в его активе 7 побед и 4 поражения, а один бой признан несостоявшимся. Его последний бой состоялся 10 июля 2021 года против Тая Туйвасы. Грег Харди проиграл.

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