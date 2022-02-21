Где смотреть бой Мусаси – Вандерфорд Bellator 275: во сколько начало прямой трансляции 26 февраля

В субботу 26 февраля состоится турнир Bellator 275, который будет проведен на арене 3Arena, Дублин, Ирландия. Главный бой представят средневесы Гегард Мусаси и Остин Вандерфорд. В этой схватке Мусаси предстоит защитить свой чемпионский пояс.

Гегард Мусаси — нидерландский боец смешанных единоборств, его последний вес составляет 83,9 кг. На сегодняшний день он является чемпионом Bellator MMA в среднем весе. В роли профессионального бойца выходит на бои с 2003 года, в его активе 48 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Его крайний бой был проведен 13 августа 2021 года в схватке с Джоном Сэлтером. Мусаси одержал победу.

Остин Вандерфорд — американский боец смешанного стиля, его вес составляет 83,9 кг. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2017 году, на данный момент у него 10 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел 21 мая 2021 года в схватке с Фабианом Эдвардсом. Вандерфорд одержал победу единогласным решением.

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