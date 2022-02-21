Во сколько бой Махачев — Грин на UFC Fight Night 202: время начала, когда бой утром 27 февраля

27 февраля пройдет UFC Fight Night 202, где в главном бою Ислам Махачев подерется против Бобби Грина.
Во сколько Махачев — Грин: время начала турнира
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ
- прилимы — в 00:00 (мск)
- основной кард в 03:00 по Мск
- главный поединок примерно начнется 05:00.
Очередной бой Махачева, когда он «в шаге от пояса». Такое же обозначение было, когда Ислам уверенно победил Тиаго Мойзеса, проведя удушающий прием в четвертом раунде, а после расправился с Дэном Хукером. Теперь снова предстоит сделать чемпионский шаг. На его счету 21 побед (13 досочных) и одно поражение. Единственное поражение россиянина случилось в октябре 2015 года.
Его соперник — Бобби Грин — опытный боец, который дерется в промоушене уже 8 лет. На его счету 29 побед и 12 поражений (17–7–1). Бобби идет на серии из двух побед: вырубил Эла Яквинту, а потом перебил Насрата Хакпараста. Последнее поражение ему нанес Рафаэль Физиев.