Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Дуродола: во сколько прямая трансляция 25 февраля по Мск

25 февраля состоится необычный боксерский поединок, в котором популярный боец ММА Магомед Исмаилов подерется против опасного профессионального боксера Оланреваджа Дуродолы.

Магомед Исмаилов – один из двух российских бойцов за пределами UFC, у которого есть миллион подписчиков. В июле он нокаутировал Александра Емельяненко – второго миллионника и стал самым популярным российским бойцом. Славу Исмаилову принесли два поединка против Владимира Минеева, победы над Вячеславом Василевским, Александром Емельяненко, Артемом Фроловым и Иваном Штырковым. В своем последнем выступлении Мага проиграл досрочно именно Минееву. Однако недавно боец сделал неожиданное объявление о проведении боксерского поединка. Очень непростое и рисковое решение, хотя своих поклонников Мага точно порадовал.

Его соперник — Дуродоа — дерется в первой тяжелой весовой категории или как ее еще называют крузервейт (до 90,8 кг). В Россию Оланреваджу приезжал неоднократно. Известен он стал тем, что в статусе огромного андердога апсетнул Дмитрия Кудряшова в ноябре 2015. Через два года Кудряшов взял у него реванш. Также африканец сталкивался с топ бойцами, такими как Майрис Бриедис, Илунга Макабу, Максим Власов, Кшиштоф Влодарчик. В 2020 претендовал на мировой пояс по версии WBC, но проиграл Илунге Макабу.

Где смотреть бой Мага — Дуродола