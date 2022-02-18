FIGHT NIGHTS возвращается в Сочи. Успейте купить билет и поддержите бойцов 23 февраля!

23 февраля игорная зона «Красная Поляна» примет международный турнир по смешанным единоборствам – AMC Fight Nights 109. Бои начнутся в 19:00 на площадке для спортивно-зрелищных мероприятий – RED ARENA.

В главном поединке вечера сойдутся Марсио Сантос и Михаил Аллахвердян. Бразилец отлично знаком российским фанатам смешанных единоборств. В прошлом году на турнире AMC Fight Night 106 в Сыктывкаре Сантос уверенно победил Александра Емельяненко. Удушающий прием вынудил россиянина сдаться в первом же раунде. Аллахвердян готов поставить под сомнение борцовские навыки бразильца и одержать победу. У Михаила 10 побед в карьере, четыре из которых, он добыл с помощью сабмишенов.

Второй по значимости бой вечера определит судьбу титула в полулегком весе. Действующий обладатель чемпионского пояса Мухаммед Эминов встретится с претендентом из Бразилии Тайгро Костой. Россиянин имеет всего одно поражение в профессиональной карьере и выступает явным фаворитом в этом паре. Коста, наверняка, ответит на это повышенной мотивацией и огромным желанием забрать чемпионский пояс себе.

Промоушен AMC Fight Nights приготовил обширную программу для гостей RED ARENA. Зрители увидят 10 увлекательных противостояний. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и станет праздничным шоу для всех посетителей. Игорная зона «Красная Поляна» принимает подобное событие не в первый раз, место проведения отлично известно болельщикам, спортсменам и организаторам турниров.

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