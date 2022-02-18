Где смотреть Bellator 275 Мусаси — Вандерфорд: когда, во сколько начало прямой трансляции 26 февраля

26 февраля 2022 года на арене 3Arena в Дублине, Ирландия пройдет турнир Bellator 275. В главном событии сразятся Гегард Мусаси и Остин Вандерфорд, где Мусаси предстоит защитить свой чемпионский пояс.

Гегард Мусаси — нидерландский боец смешанного стиля (средний вес), он родом из города Тегеран, Иран. На данный момент является чемпионом Bellator MMA в среднем весе. С 2003 года выходит на бои в роли профессионального спортсмена, а на его счету 48 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Свой крайний бой Мусаси провел против Джона Сэлтера и одержал победу.

Остин Вандерфорд — американский боец смешанного стиля (средний вес). Впервые вышел на профессиональный бой в 2017 году, в его активе 10 побед и ни одного поражения. Его последний бой состоялся 21 мая 2021 года в схватке с Фабианом Эдвардсом. Вандерфорд одержал победу единогласным решением.

В со главном событии пройдет бой в легком весе Питер Куилли (12–6–1) vs Кейн Муса (13–4).

Во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию