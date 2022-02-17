Украинский боец ММА Игорь Потеря: «Готов защищать страну всеми возможными способами»

Украинский боец ММА Игорь Потеря (19-2) сообщил, что готов защищать страну в случае полномасштабного военного нападения.

«В последнее время многие спрашивают меня о ситуации в стране и о том, пойду ли я воевать в случае полномасштабного нападения.

Я не знал, что ответить на этот вопрос. Я не хочу, чтобы наша страна воевала, не хочу жертв и убийств. Все адекватные люди хотят просто жить и наслаждаться жизнью. В голове проходила мысль: «Ну, когда будет война, тогда и буду принимать решение».

Однако сейчас понимаю, что может быть и поздно. Я все твердо решил для себя. Я буду драться за свою страну. Так, как я делал это всю жизнь в спорте – я готов защищать Украину всеми возможными способами.

Многие думают, что мы, профессиональные спортсмены, – супергерои, но настоящие супергерои там, на фронте, которые кладут жизни за нашу родину и бьются до последнего вздоха.

Я так сильно люблю свою страну, что не опишу это словами. Мне множество раз предлагали поменять гражданство как спортсмену и быть представителем другой страны. Но я строго отвечал: «Нет».

Меня убеждали, что Украина ничего мне не дает, не помогает и пора это это осознать. Не скрою, были разные мысли на этот счет.

Много думая, сейчас понимаю, что моя страна дала мне все – семью, детство, друзей, залы. Дальше все зависит только от меня.

Я горд, что я украинец. И всегда буду бороться за нашу любимую страну, никому не позволяя захватывать наши территории», – сказал Потеря.

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