Брайан Ортега может подраться с Яиром Родригесом на турнире UFC

Журналист Ариэль Хельвани назвал вероятного соперника Брайана Ортеги.
Им может стать Яир Родригес, занимающий третью строчку в полулегком дивизионе UFC
Поединок находится в разработке, и может состояться в ближайшее время.
30-летний Ортега в сентябре проиграл чемпиону дивизиона Алексу Волкановски единогласным решением судей.
29-летний Родригес в ноябре проиграл единогласным решением судей Максу Холлоуэю.
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