Брайан Ортега может подраться с Яиром Родригесом на турнире UFC

Журналист Ариэль Хельвани назвал вероятного соперника .

Им может стать , занимающий третью строчку в полулегком дивизионе

Поединок находится в разработке, и может состояться в ближайшее время.

30-летний Ортега в сентябре проиграл чемпиону дивизиона Алексу Волкановски единогласным решением судей.

29-летний Родригес в ноябре проиграл единогласным решением судей Максу Холлоуэю.

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