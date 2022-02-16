Брайан Ортега может подраться с Яиром Родригесом на турнире UFC

Теги полулегкий вес UFC MMA Брайан Ортега Яир Родригес Бокс/MMA/UFC

Журналист Ариэль Хельвани назвал вероятного соперника Брайана Ортеги.

Им может стать Яир Родригес, занимающий третью строчку в полулегком дивизионе UFC

Поединок находится в разработке, и может состояться в ближайшее время.

30-летний Ортега в сентябре проиграл чемпиону дивизиона Алексу Волкановски единогласным решением судей.

29-летний Родригес в ноябре проиграл единогласным решением судей Максу Холлоуэю.

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