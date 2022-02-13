Экс-чемпиона мира по боксу раскритиковали за радостное селфи в Освенциме

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Британский боксер легчайшего веса Джейми Макдоннелл попал в скандал из-за своей фотографии в бывшем лагере смерти Освенциме.

Спортсмен сделал селфи со своей девушкой, на котором подруга боксера улыбалась и выглядели счастливой.

Такое фото возмутило многих пользователей Твиттера, из-за чего Макдоннелл закрыл свой аккаунт.

35-летний боксер провел на ринге 34 боя, одержав 29 побед (13 КО). С 2014 по 2018 год Джейми владел поясом WBA в легчайшем весе.

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