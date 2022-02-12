Кард EFC 45 – кто дерется 18 февраля, весь список бойцов

В вечер пятницы, 18 февраля в Москве (Россия) будет проведен российский турнир EFC 45, он состоится в Крокусе Экспо. В главном событии пройдет бой Бусурманкул Абдибаит Уулу – Расул Магомедов (полулегкий вес).

EFC 45 кард:

Бусурманкул Абдибаит Уулу (14–3–1) vs Расул Магомедов (9–3)

Георгий Шахрурамазанов (10–1) vs Роман Авдал (15–11)

Динислам Камавов (12–1–2) vs Рамин Султанов (6–0)

Жора Айвазян (12–1) vs Юсуп-Хаджи Зубариев (7–2)

Денис Измоденов (10–8–2) vs Михаил Дорошенко (9–1–1)

Хаял Искандеров (8–7) vs Узаир Абдураков (14–1–1)

Хуссейн Бахш Сафари (7–1) vs Ренат Ондар (7–3)

Абдурахман Гитиновасов (8–1) vs Александр Деркач (11–4)

Шарапудин Магомедов (4–1) vs Рашид Курбанов (3–0)

Бой Жасулан Акимжанов vs Бусурманкул Абдибаит Уулу был отменен.