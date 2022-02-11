Александр Емельяненко: «Монсон старый, но я не вызывал его на бой!»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Джеффом Монсоном, который состоится 23 февраля.
— Видели бой Монсона и Тимура Никулина?
— Нет. Надо посмотреть.
— Там Монсон смотрелся неважно. Что думаете о его навыках в ударке?
— Думаю, что это не его, что зря он полез в бокс. Тем более в голые кулаки. Ну, изъявил желание подраться. Значит, буду бить Монсона стоя.
— Вы как-то сказали про Мирко Кро Копа: «Да он старый, сколько можно его бить». А Джефф Монсон не старый, чтобы его бить?
— Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью. Вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — все! Почему вы постоянно подводите к тому, что я кого-то вызываю?! Ни один вызов я не сделал. Я их только принимаю. Очередь стоит из желающих получить по зубам.
— По каким правилам пройдет бой?
— На голых кулаках, по-моему.
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