Чеченский Конор – аутсайдер замеса с Персидским Дагестанцем. Следите за ярким боем в октагоне «Наше Дело» на Winline

Российский боец Арби Эмиев в октагоне «Наше Дело» сегодня вечером встретится с иранцем Мохаммедом Хейбати.

Букмекеры считают Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец явным фаворитом: за его победу дают 1,38, тогда как на успехе чеченского Конора можно поднять деньжат, поставив на Арби за 2,77. Перс провел 3 боя в смешанных единоборствах и выиграл их все, у Эмиева пока 2 победы и 1 поражение.

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