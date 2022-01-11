Алджамейн Стерлинг: «Бой с Яном отменен до последующего уведомления. Не знаю, в чем дело»

Чемпион UFC в легчайшем весе сообщил, что реванш с состоится не раньше апреля.

Поединок был запланирован 5 марта на UFC 272.

«Бой отменен до последующего уведомления. Возможно, будем драться с ним в апреле. Не знаю, в чем дело. Я продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности.

Бой состоится не раньше апреля. Картошка не сможет бегать от меня вечно!» – написал Стерлинг в твиттере.

В марте 2021-го Яна лишили чемпионского пояса за запрещенный удар коленом в бою со Стерлингом. В октябре россиянин выиграл пояс временного чемпиона, победив решением судей Кори Сэндхагена.

Реванш Яна и Стерлинга могут перенести на апрель

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