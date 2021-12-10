Вечер бокса в Нью-Йорке: Ломаченко – Комми, Андерсон против Тесленко

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В Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» проходит вечер бокса промоутерской компании Top Rank Boxing

В главном событии вечера состоится бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО)

В со-главном событии вечера состоится бой в тяжелом весе между американцем Джаредом Андерсоном (10-0, 10 КО) и украинцем Александром Тесленко (17-1, 13 КО).

Трансляция начнется в 05:00 по московскому времени на «Матч ТВ».

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Ричард Комми: «Ломаченко побеждали дважды, но он обладает хорошими навыками»

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