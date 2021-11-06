Тим Цзю победил Такеши Инуэ единогласным решением судей

На Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее состоялся бой Тимофея Цзю и Такеши Инуэ.

Победу единогласным решением судей одержал Цзю – 120-107, 119-108, 120-107.

На кону поединка были титулы WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе.

На счету 27-летнего Цзю теперь 20 побед в 20 боях (15 — нокаутом). Австралийский боксер российского происхождения является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.

Тимофей Цзю: «Канело можно победить, и я хотел бы получить возможность сразиться с кем-то вроде него»

Такеши Инуэ: «В концовке боя я нокаутирую Тима Цзю»