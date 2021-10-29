Бонусы UFC 267: бой Ян – Сэндхаген признали лучшим, Чимаев и Тейшейра получили $50 000 за выступления вечера

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UFC определился с обладателями бонусов по итогам UFC 267, который завершился на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Лучшим боем вечера признали противостояние Петра Яна и Кори Сэндхагена. Поединок продлился все 5 раундов и закончился победой Яна единогласным решением судей, а Петр стал временным чемпионом в легчайшем весе.

По 50 тысяч долларов получили Хамзат Чимаев и Гловер Тейшейра – за выступления вечера. Чимаев в первом раунде задушил Ли Цзинляна, а Тейшейра стал чемпионом полутяжелого веса, финишировав Яна Блаховича во втором отрезке.

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