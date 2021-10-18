Шлеменко про слова Моргенштерна о Дне Победы: «Не понимаю, почему его еще не посадили»

Российский боец отреагировал на высказывание рэпера о праздновании Дня Победы.

Ранее рэпер заявил, что нет смысла выделять огромные средства из бюджета на проведение праздника.

«Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его еще не посадили», – сказал Шлеменко.

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