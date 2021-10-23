Монсон против Никулина на Pravda Fighting Championship. «Лига ставок» дарит до 10 тысяч рублей на ставку новым игрокам

Букмекерская компания «Лига Ставок» анонсирует турнир в традициях классического бокса – Pravda Fighting Championship, который пройдет уже сегодня, 26 октября, в Москве.

На одном ринге соберутся лучшие представители этого вида единоборств. Главным боем вечера станет поединок легенды ММА Джеффа Монсона с Тимуром Никулиным.

«Для «Лиги Ставок» большая честь поддерживать этот турнир. Мы давно дружим с единоборствами, являемся генеральным партнером Федерации бокса России и системно поддерживаем множество турниров – как профессиональных, так и любительских. За боями, трансляции которых проходят в YouTube, мы тоже пристально наблюдаем, как и за различными промоушенами.

И в итоге стали партнерами лучших и самых надежных – таких же, как и мы. Наша основная идея и миссия – дать молодым спортсменам возможность показать себя и найти свою дорогу в большой спорт. Удачи всем бойцам!» – директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» сказал Дмитрий Маневич.

Всем своим клиентам «Лига Ставок», генеральный партнер Pravda Fighting Championship, предлагает эксклюзивную линию и трансляцию на сайте и в мобильном приложении «Лига Ставок» – посмотреть турнир в прямом эфире можно будет только там. Начало турнира и трансляции в 18:00.

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