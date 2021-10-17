Федор Емельяненко: «Путина не будет на бое с Джонсоном, насколько я знаю. Сейчас не лучшая ситуация с ковидом»

Тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал возможное появление президента РФ Владимира Путина на турнире Bellator 269.
«Насколько я знаю, сейчас президента не будет. Появится ли в будущем на боях? Не знаю.
Надо спросить у президента. Сейчас не лучшая ситуация с коронавирусом», – заявил Емельяненко.
23 октября в Москве Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона.
Костя Цзю: «Пока у Федора есть желание и мотивация, пусть выступает»
Федор: «Если боец верующий – он не может делать плохо, спустя рукава»