Федор Емельяненко: «Путина не будет на бое с Джонсоном, насколько я знаю. Сейчас не лучшая ситуация с ковидом»

Теги Владимир Путин MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Bellator 269 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал возможное появление президента РФ Владимира Путина на турнире Bellator 269.

«Насколько я знаю, сейчас президента не будет. Появится ли в будущем на боях? Не знаю.

Надо спросить у президента. Сейчас не лучшая ситуация с коронавирусом», – заявил Емельяненко.

23 октября в Москве Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона.

Костя Цзю: «Пока у Федора есть желание и мотивация, пусть выступает»

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