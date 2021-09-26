Тайсон Фьюри отпраздновал победу над Уайлдером в ночном клубе

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отпраздновал победу над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) в ночном клубе.

Жена Тайсона, Пэрис, выложила у себя в инстаграме сторис, где он танцует в ночном клубе. 

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

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