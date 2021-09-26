Тайсон Фьюри отпраздновал победу над Уайлдером в ночном клубе

Чемпион WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) отпраздновал победу над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе (42-2-1, 41 КО) в ночном клубе.

Жена Тайсона, Пэрис, выложила у себя в инстаграме сторис, где он танцует в ночном клубе.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

Тяжелый вес – снова королевский. Реванш Фьюри – Уайлдер хочется пересматривать, а Тайсон и Усик подерутся за статус бойца XXI века

Видели 4 (!) нокдауна и брутальный нокаут в бою Фьюри – Уайлдер? Показываем и разбираем в деталях