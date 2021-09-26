Тайсон Фьюри отпраздновал победу над Уайлдером в ночном клубе

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) отпраздновал победу над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) в ночном клубе.
Жена Тайсона, Пэрис, выложила у себя в инстаграме сторис, где он танцует в ночном клубе.
Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.
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Тяжелый вес – снова королевский. Реванш Фьюри – Уайлдер хочется пересматривать, а Тайсон и Усик подерутся за статус бойца XXI века
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