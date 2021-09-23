Николай Валуев: «Усику перед поездкой в Крым нужно сопоставить все «за» и «против»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев посоветовал чемпиону мира WBO, WBA Super, IBF и IBO в тяжелом весе Александру Усику подумать, прежде чем ехать в Крым.

«Я, если честно, не знаю, насколько Саша Усик привязан к Украине. Как мне известно, он очень много времени проводит за границей, но при этом представляет саму Украину и часто туда ездит.

По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все «за» и «против» и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать.

Такая политика Украины, такая условная зрелость, такие там подходы и, соответственно, такая же и власть. Все одно из другого проистекает.

Пусть они живут с этим. Мы так переживаем об этом, все время об этом пишем, а они делают все время по-своему. Пусть они живут как хотят, лишь бы на нас это не отражалось.

Александру Усику, как и любому человеку, придется принять решение: или учитывать эти обстоятельства, или не учитывать. На сколько процентов они влияют на его жизнь. Если влияют, то насколько ему это все дорого. Он же взрослый человек, и надо по-взрослому подходить.

Если у украинских политиков присутствует незрелость во всем, это же не значит, что таким же незрелым должен быть и Александр Усик.

Он миллион очков вперед каждому украинскому политику даст, да и не только украинскому. Зачем же на них кивать и смотреть, обращать внимание», – сказал Валуев.

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