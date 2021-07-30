Никита Джигурда вызвал на бой адвоката Сергея Жорина. Поединок запланирован на 18 сентября в Москве

Актер и певец Никита Джигурда проведет бой в рамках следующего турнира промоушена «Наше дело».

Джигурда записал видеообращение, в котором вызвал на бой адвоката Сергея Жорина. По его словам, адвокат неоднократно обманывал клиентов, а также его и его супругу.

«Мы с командой увидели, что Никита часто бросает вызовы и конфликтует со многими известными людьми.

Поэтому мы связались с ним и предложили ему площадку, где он может провести бой», – сказал основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.

Бой запланирован на 18 сентября в Москве в карде поединка между Александром Емельяненко и блогером .

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