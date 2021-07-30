Александр Емельяненко 18 сентября в Москве подерется с блогером Артемом Тарасовым. По правилам кулачных боев в ММА-перчатках

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко следующий бой проведет против блогера Артема Тарасова.
Поединок состоится 18 сентября в Москве в промоушене «Наше Дело». Накануне Емельяненко и Тарасов подписали контракт на поединок.
«По правилам кулачных боев будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», – заявил президент лиги Артур Арутюнян.
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