Александр Емельяненко 18 сентября в Москве подерется с блогером Артемом Тарасовым. По правилам кулачных боев в ММА-перчатках

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко следующий бой проведет против блогера .

Поединок состоится 18 сентября в Москве в промоушене «Наше Дело». Накануне Емельяненко и Тарасов подписали контракт на поединок.

«По правилам кулачных боев будет три раунда по две минуты в ММА-перчатках. Бэкфисты разрешены», – заявил президент лиги Артур Арутюнян.

Сергей Харитонов: «Не нужно осуждать Емельяненко за бой против Тарасова. Ведь будет бомжом лежать, последнюю бутылку допивать»

Александр Емельяненко: «Моргенштерн прав. Мы коллеги по цирку, оставьте человека в покое»