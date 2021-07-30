Канело 6 ноября в Лас-Вегасе проведет бой против Калеба Планта за звание абсолютного чемпиона мира

Официально подтвержден поединок между чемпионом WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом IBF в суперсреднем дивизионе .

Бой пройдет 6 ноября в Лас-Вегасе. Канело может стать абсолютным чемпионом мира менее чем за год с момента завоевания титула в суперсреднем весе.

Быстрее абсолютным чемпионом мира в истории бокса становился лишь Майк Тайсон – с ноября 1986 года по август 1987 года. Тогда до статуса абсолютного чемпиона мира достаточно было объединить титулы по версиям WBC, WBA и IBF.

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