Боец ММА Алексей Кудин получил 2,5 года тюрьмы за участие в акциях протеста в Беларуси

Суд Молодечненского района в среду приговорил бойца ММА Алексея Кудина к 2,5 годам лишения свободы.

Кудин признан виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

Прокурор просил для Кудина лишение свободы на срок в 3,5 года. Кудин принимал участие в акциях протеста по итогам выборов президента Беларуси летом прошлого года.

В январе он был задержан в Москве, а в конце июля экстрадирован в Беларусь, несмотря на запрет на это ЕСПЧ.

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