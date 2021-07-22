Усман Нурмагомедов: «Как только Хабиб зашел в клетку, начал мне говорить, где и как нужно тазом работать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Bellator 263 Бокс/MMA/UFC

Легковес Bellator Усман Нурмагомедов рассказал об установках, которые ему давал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в бою против Мэнни Муро.

«Хабиб сказал: «Хороший бой». Есть очень много ошибок. Он как только зашел в клетку, начал мне говорить, где и как нужно было тазом работать, где надо было руку отключать, что-то по-другому делать.

Очень много ошибок, есть над чем работать. Будем исправлять и работать упорнее», – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов нокаутировал Муро в первом раунде карда турнира Bellator 263.

Хабиб о турнире Bellator 263: «Просто это был наш вечер»

Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро в первом раунде на Bellator 263 

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