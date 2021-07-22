Ти Джей Диллашоу победил Кори Сэндхагена раздельным решением судей на UFC Vegas 32

В Лас-Вегасе завершился UFC Vegas 32, где в главном событии вечера состоялось возвращение экс-чемпиона организации в легчайшем весе , который отбыл 2 года дисквалификации из-за допинга.

Соперником Диллашоу стал Кори Сэндхаген, а бой продлился все 5 раундов.

За 25 минут поединка Диллашоу побывал в нокдауне и получил сильное рассечение у правого глаза, но продолжал давить. Сэндхаген старался работать с дистанции и много бил джебом.

В итоге мнения судей разделились: один из них насчитал победу Кори со счетом 48:47, а двое других отдали бой Диллашоу с аналогичным счетом, который и победил раздельным решением.

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