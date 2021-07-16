Дэйна Уайт: «Организуем Махачеву бой с Дариушем»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал попадание Ислама Махачева в топ-5 рейтинга легковесов UFC.

«Теперь им придется с ним драться», – сказал Уайт.

Следующим соперником Махачева станет третий номер легкого дивизиона Бенеил Дариуш.

«Я думаю, что сейчас мы организуем ему бой с Дариушем. Мне нравится эта идея», – добавил Уайт.

В минувшие выходные Махачев одержал восьмую победу подряд, задушив в четвертом раунде Тиаго Мойзеса.

Дариуш в последнем поединке победил единогласным решением судей Тони Фергюсона.

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