Канело 18 сентября подерется с Плантом за титул абсолютного чемпиона мира. Бивол – запасной вариант

Чемпион WBC WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес должен провести следующий поединок за титул абсолютного чемпиона мира против чемпиона IBF в суперсреднем дивизионе Калеба Планта.
Данный бой анонсирован на 18 сентября в Лас-Вегасе. Согласно источникам, Канело заключил контракт на один бой с телеканалом FOX Sports.
Если стороны не смогу прийти к соглашению, команда мексиканца рассматривает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола в качестве наиболее вероятной замены.
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