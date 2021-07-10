Конор: «Вам нужны такие люди, как я»

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Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор выложил первый пост после поражения от Дастина Порье на UFC 264.

«Вам нужны такие люди, как я», – написал ирландец под фото, на котором его уносят с арены на носилках.

Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда. Порье присудили победу техническим нокаутом.

 
 
 
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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