Конор: «Вам нужны такие люди, как я»

Бывший чемпион в двух весах выложил первый пост после поражения от на UFC 264.

«Вам нужны такие люди, как я», – написал ирландец под фото, на котором его уносят с арены на носилках.

Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда. Порье присудили победу техническим нокаутом.

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