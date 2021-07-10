Конор: «Вам нужны такие люди, как я»

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор выложил первый пост после поражения от Дастина Порье на UFC 264.
«Вам нужны такие люди, как я», – написал ирландец под фото, на котором его уносят с арены на носилках.
Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда. Порье присудили победу техническим нокаутом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Почему Порье отдали победу, хотя Конор получил травму? Объясняем в нескольких строчках
Хабиб назвал Конора злом, жена Порье показала сломанному Макгрегору средний палец, а блогер Пол предлагает ирландцу 23 доллара за бой