UFC 264: Конор проиграл Порье, Бернс победил Томпсона и другие бои

Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошел UFC 264.

В главном событии и провели третий бой, победитель которого получит титульный поединок против Чарльза Оливейры.

Бой закончился победой Порье техническим нокаутом в первом раунде. У Макгрегора перелом голеностопа – ирландец, падая от удара, подвернул ногу.

Результаты UFC 264:

• Конор Макгрегор (22-6) проиграл Дастину Порье (28-6) техническим нокаутом в 1-м раунде;

• (20-4) победил (16-5-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

• Тай Туйваса (12-3) победил Грэга Харди (7-4) нокаутом в первом раунде;

• Ирэн Алдана (13-6) победила (14-5) техническим нокаутом в первом раунде;

• Шон О’Мэлли (14-1) победил Криса Моутиньо (9-5) техническим нокаутом в третьем раунде.

Конор против Порье: онлайн UFC 264 и трилогии Макгрегора