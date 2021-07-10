UFC 264: Конор проиграл Порье, Бернс победил Томпсона и другие бои

Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошел UFC 264.
В главном событии Конор Макгрегор и Дастин Порье провели третий бой, победитель которого получит титульный поединок против Чарльза Оливейры.
Бой закончился победой Порье техническим нокаутом в первом раунде. У Макгрегора перелом голеностопа – ирландец, падая от удара, подвернул ногу.
Результаты UFC 264:
• Конор Макгрегор (22-6) проиграл Дастину Порье (28-6) техническим нокаутом в 1-м раунде;
• Гилберт Бернс (20-4) победил Стивена Томпсона (16-5-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
• Тай Туйваса (12-3) победил Грэга Харди (7-4) нокаутом в первом раунде;
• Ирэн Алдана (13-6) победила Яну Куницкую (14-5) техническим нокаутом в первом раунде;
• Шон О’Мэлли (14-1) победил Криса Моутиньо (9-5) техническим нокаутом в третьем раунде.