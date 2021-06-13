Валентин Молдавский стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, представляющий команду Федора Емельяненко, выиграл временный титул тяжелого веса промоушена.

В чемпионском бою Молдавский победил американца Тимоти Джонсона единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Молдавский – третий чемпион Bellator в тяжелом весе из России. Ранее титул брали Александр Волков и Виталий Минаков.

Полноценным титулом Bellator в этой категории владеет Райан Бейдер, который сейчас задействован в Гран-при полутяжеловесов.

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