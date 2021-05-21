Хабиб: «Не вижу оскорблений в выражении Кадырова «проект UFC»

Бывший чемпион UFC в легком весе прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал дагестанца «проектом .

«Что значит вопрос с Кадыровым решился в кулуарах? Я просто не считал, что на это все нужно реагировать или еще чего-то. Я просто пропустил это все.

У меня в жизни тоже были разные высказывания. И хорошие, и плохие. Мне как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет.

Я не смотрел прямой эфир Рамзана Кадырова, я просто прочел, что вы пишете. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я и проект UFC, и чемпион UFC. Не вижу в этом никаких оскорблений.

Слова Кадырова о Яквинте, что я дрался с риелтором? Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Вы тоже об этом писали. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учел», – сказал Нурмагомедов.

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