Боец «Ахмата» Завуров: «Оставьте Хабиба в покое. В UFC много действующих бойцов, можно им вызовы кидать»

Шамиль Завуров, легковес «Ахмата» и троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный бой между Хабибом и Хамзатом Чимаевым.
«Считаю, Чимаев погорячился. Зачем так говорить? Хабиб давно все доказал. Он ветеран, уже ушел из спорта.
Что бы там ни было, Хабиб не при делах. Если кто-то хочет поднять себе рейтинг, там же много бойцов известных, действующих, им можно вызовы кидать.
А Хабиб все доказал, ушел на пенсию, оставьте его в покое», – заявил Завуров.
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