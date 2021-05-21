Боец «Ахмата» Завуров: «Оставьте Хабиба в покое. В UFC много действующих бойцов, можно им вызовы кидать»

, легковес и троюродный брат экс-чемпиона в легком весе , прокомментировал возможный бой между Хабибом и .

«Считаю, Чимаев погорячился. Зачем так говорить? Хабиб давно все доказал. Он ветеран, уже ушел из спорта.

Что бы там ни было, Хабиб не при делах. Если кто-то хочет поднять себе рейтинг, там же много бойцов известных, действующих, им можно вызовы кидать.

А Хабиб все доказал, ушел на пенсию, оставьте его в покое», – заявил Завуров.

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