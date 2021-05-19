WBO санкционировала бой Джошуа – Усик

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

«WBO официально санкционировала бой Джошуа – Усик. У промоутеров есть 10 дней на переговоры», – заявил Красюк.

Усик – официальный претендент на титул WBO.

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