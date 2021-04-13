Владимир Кличко: «Меня привлекает рекорд Джорджа Формана. Думаю об этом последние четыре года»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе допустил вероятность возобновления карьеры ради того, чтобы побить рекорд бывшего чемпиона мира в тяжелом весе как самый возрастной боксер в истории дивизиона, который завоевал чемпионский титул.

«Моя мотивация остается прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира.

Именно об этом я думаю последние четыре года», – сказал Кличко.

Форман в 1994 году нокаутировал Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным боксером в истории тяжелого веса, который стал чемпионом мира. Кличко сейчас 45 лет.

Украинец последний бой провел в апреле 2017 года, уступив в Лондоне техническим нокаутом в 11-м раунде чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа, после чего объявил о завершении карьеры.

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Братья Кличко в 90-х были связаны с криминалом. Владимир и Виталий даже приезжали на переговоры к Дону Кингу вместе с авторитетами