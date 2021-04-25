Энтони Джонсон победил нокаутом и вышел в полуфинал Гран-при Bellator. Там он подерется с Вадимом Немковым

В Анкасвилле завершился турнир Bellator 258, в рамках которого состоялся четвертьфинал Гран-при полутяжеловесов между Энтони Джонсоном и Хосе Барросом.

Первый раунд прошел довольно равно, но через полторы минуты после начала второго Джонсон нокаутировал Барроса с одного удара.

Теперь Рамбл вышел в полуфинал Гран-при, где встретится с действующим чемпионом промоушена – Вадимом Немковым. На кону турнира также стоит 1 миллион долларов.

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