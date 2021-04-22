Боксер Феликс Вердехо обвинен в убийстве беременной подруги

Боксер легкого веса Феликс Вердехо обвиняется в похищении и убийстве беременной подруги Кейшли Родригес.

29 апреля Родригес не вышла на работу в одну из компаний по уходу за домашними животными. В тот же день ее тело было обнаружено в лагуне, недалеко от Сан-Хуана.

По версии следствия, убийство произошло 27 апреля. Вердехо договорился о встрече с Родригес у ее дома.

После того как подруга боксера села в машину, 27-летний спортсмен из Пуэрто-Рико нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем сделал укол из шприца, в котором находилось неизвестное вещество.

Боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста. На момент совершения убийства Родригес находилась на втором месяце беременности.

Вердехо женат, у него есть маленькая дочь, но отношения с Родригес поддерживал еще со школы.

Вердехо уже сдался полиции. Убийство Родригес вызвало массовые протесты в Пуэрто-Рико. Вердехо был боксером компании Top Rank.

Последний бой Феликс Вердехо провел в декабре прошлого года, уступив нокаутом Масайоши Накатани.