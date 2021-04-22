ESPN: Камару Усман – лучший боец ММА вне зависимости от весовой категории. Петр Ян делит 10-е место

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Джон Джонс Петр Ян Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Американский телеканал ESPN обновил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сместил с первой строчки экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян делит десятое место вместе с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером.

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