ESPN: Камару Усман – лучший боец ММА вне зависимости от весовой категории. Петр Ян делит 10-е место

Американский телеканал ESPN обновил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Чемпион UFC в полусреднем весе сместил с первой строчки экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе .

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе делит десятое место вместе с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером.

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