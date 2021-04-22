UFC on ESPN 23: Доминик Рейес против Иржи Прохазки и другие бои

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе проходит UFC on ESPN 23, главным событием которого станет бой полутяжеловесов Доминика Рейеса и Иржи Прохазки.

Полностью мейнкард выглядит следующим образом:

• Доминик Рейес (12-2) – Иржи Прохазка (27-3-1);

• Гига Чикадзе (13-2) победил Каба Свонсона (27-11) нокаутом в первом раунде;

• Ион Куцелаба (15-6-1-1) и Дастин Джейкоби (14-5-1) подрались вничью раздельным решением (28-29, 29-28, 28-28);

• Шон Стриклэнд (23-3) победил Кристофа Джотко (22-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

• Мераб Двалишвили (13-4) победил Коди Стэменна (19-4-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

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