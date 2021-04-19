Вице-президент UFC: «Не могу сказать, что Хабиб ушел»

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский сообщил, что не обладает информацией о завершении карьеры экс-чемпиона промоушена в легком весе .

«Не знаю, когда Хабиба включат в Зал славы UFC. Это решение, которое принимает офис в Лас-Вегасе.

При этом Хабиб остается рядом, присутствует на наших турнирах. Поэтому я не могу сказать, что он ушел.

Он продолжает развивать этот вид спорта, за что ему огромное спасибо. Благодаря его усилиям, которые он оказывает вместе со своей командой, спорт развивается», – рассказал Громковский.

Ранее Нурмагомедов несколько раз публично объявил о том, что завершил карьеру.

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