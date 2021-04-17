Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в организацию для детей. Она находится в родном городе Дастина Порье

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах пожертвовал 500 тысяч долларов организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana.

Данная организация находится в родном городе легковеса UFC Дастина Порье – Лафайете. Благотворительный фонд Порье ранее работал с этой организацией.

«Эта инвестиция меняет правила игры!

Спасибо, Конор, за то, что помог обеспечить нашим детям все необходимое для роста и процветания этим летом», – говорится в сообщении Boys & Girls Club of Acadiana.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что он не перевел обещанные 500 тысяч долларов в фонд The Good Fight Foundation. Позднее Порье принес свои извинения.

10 июля в Лас-Вегасе на UFC 264 Конор и Порье проведут третий поединок.

Порье предложил Макгрегору подраться в полусреднем весе. Конор отказался

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