Аскар Аскаров уверенно победил Бенавидеса на UFC 259. Российский боец – главный претендент на титул наилегчайшего веса

Российский боец победил на UFC 259, который сейчас проходит в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все 3 раунда, и каждый забрал Аскаров, выиграв единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 30-26.

Бенавидес до поединка был на втором месте в рейтинге наилегчайшего веса, теперь эту строчку займет Аскаров и станет главным претендентом на титул. В активе Аскарова 12 побед, ни одного поражения и 1 ничья – против Брэндона Морено.

Чемпион дивизиона определится в реванше между Дейвисоном Фигередо и Морено, который пройдет 12 июня на UFC 263. Их первый бой завершился вничью.

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