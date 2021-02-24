Вечер бокса в Майами: Канело – Йылдырым и другие бои

В ночь с 27 на 28 февраля на арене Hard Rock Stadium в Майами состоится вечер бокса.

В главном событии вечера чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес проведет первую защиту титулов в бою против Авни Йылдырыма.

Прямая трансляция шоу начнется в 3.00. Приблизительное время начало главного события – 6.00.

Основной кард вечера бокса в Майами:

Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) – Авни Йылдырым (21-2, 12 КО)

Чжан Чжилеи (22-0, 17 КО) – Джерри Форрест (26-4, 20 КО)

Макуильямс Арройо (20-4, 15 КО) – Абрахам Родригес (27-2, 13 КО)

Новый бой Канело – чистый кайф для зрителей. Его соперник максимально агрессивен, а Альварес просто обожает таких