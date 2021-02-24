UFC Fight Night 186: Розенструйк – Ган, Анкалаев – Крылов и другие бои

В ночь с 27 на 28 февраля в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night 186.
Главным событием вечера станет бой тяжеловесов Жаирзиньо Розенструйка и Сирила Гана.
В со-главном поединке встретятся россияне Никита Крылов и Магомед Анкалаев.
Начало турнира в 03:00 по московскому времени. Главный бой вечера пройдет в 07:00.
UFC Fight Night 186
Основной кард
Жаирзиньо Розенструйк (11-1) – Сирил Ган (7-0)
Никита Крылов (27-7) – Магомед Анкалаев (14-1)
Монтана Де Ла Роса (11-6) – Майра Буэно Силва (7-1)
Педро Муньос (18-5) – Джимми Ривера (23-4)
Анжелла Хилл (12-9) – Эшли Йодер (8-6)
Взвешивание UFC Fight Night 186: Розенструк тяжелее Гана, Крылов и Анкалаев показали одинаковый вес