UFC Fight Night 186: Розенструйк – Ган, Анкалаев – Крылов и другие бои

В ночь с 27 на 28 февраля в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night 186.

Главным событием вечера станет бой тяжеловесов и Сирила Гана.

В со-главном поединке встретятся россияне Никита Крылов и .

Начало турнира в 03:00 по московскому времени. Главный бой вечера пройдет в 07:00.

UFC Fight Night 186

Основной кард

Жаирзиньо Розенструйк (11-1) – Сирил Ган (7-0)

(27-7) – Магомед Анкалаев (14-1)

Монтана Де Ла Роса (11-6) – Майра Буэно Силва (7-1)

Педро Муньос (18-5) – Джимми Ривера (23-4)

Анжелла Хилл (12-9) – Эшли Йодер (8-6)

Взвешивание UFC Fight Night 186: Розенструк тяжелее Гана, Крылов и Анкалаев показали одинаковый вес