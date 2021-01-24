Хабиб – про убийство экс-главы дагестанского села: «Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села Абакара Капланова, который был застрелен в одном из отделов полиции Махачкалы.
«Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа».
Много людей пишут мне, чтобы я прокомментировал последние события в Дагестане, все что связанно с убийством, мусором и тому подобными событиями, которые происходят у нас в Республике практически каждый день.
Выше приведенные мною слова поэта, хорошо подходят к сегодняшним событиям.
И хочу сказать, что эти слова я не с интернета скопировал, я учил их наизусть.
Воспитывайте своих детей, обучайте их, показывайте им правильный пример, чтобы они росли у нас здоровыми умными и достойными, может они изменят ситуацию, в которой мы живем.
Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество. Мысли вслух», – написал Хабиб в инстаграме.
Махачев – про убийство экс-главы дагестанского села: «Жаль, что в нашем городе настоящих горцев с каждым днем становится меньше»